كمبوديا تتهم تايلاند باستخدام أسلحة كيميائية في هجماتها عليها

بنوم بنه - (د ب أ)

المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكمبودية، ليفتنانت جنرال مالي سوشياتا، خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم الاثنين، إن القوات التايلاندية استخدمت أسلحة كيميائية في عدة مناطق قتال على طول الحدود الكمبودية.

وأضافت سوشياتا أن "اليوم هو خامس أيام الغزو التايلاندي العدواني. تنشر القوات التايلاندية أسلحة ثقيلة وخطيرة بشكل متزايد، إلى جانب أعداد كبيرة من القوات، في انتهاك واضح لسيادة كمبوديا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكمبودية.

وقالت سوشياتا إن "هذه الأعمال تشكل تهديدا للسلم والنظام العالميين، وتنتهك ميثاقي الأمم المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بالإضافة إلى المبادئ الأساسية للقانون الدولي".

وأضافت سوشياتا أن مقاتلات تايلاندية أسقطت، مساء أمس الأحد، قذائف تحتوي على غاز سام فوق منطقة آن سيس.

وقالت سوشياتا إن القوات التايلاندية استخدمت في بنوم خموش طائرات مسيرة انتحارية، وقنابل عنقودية، وأسلحة كيميائية.

وعلى الرغم من توجه قادة كمبوديا وتايلاند إلى ماليزيا اليوم الاثنين لإجراء محادثات عاجلة بشأن وقف إطلاق النار، واصلت القوات التايلاندية شن هجماتها، بحسب المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكمبودية.