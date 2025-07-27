إعلان

رعب في مطار دنفر الأمريكي بعد اشتعال طائرة.. و173 راكبًا يقفزون للنجاة (فيديو)

03:40 م الأحد 27 يوليو 2025

رعب في مطار دنفر الأمريكي بعد اشتعال طائرة.. و173

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات
شهد مطار دنفر في ولاية كولورادو الأمريكية حالة من الرعب، وذلك بعد نشوب حريق في طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية.

واضطرت الطائرة، السبت، إلى إلغاء الإقلاع بسبب عطل في معدات الهبوط، ما أدى إلى إخلاء 173 راكبًا عبر مزالق الطوارئ قابلة للنفخ، بينما امتلأت مقصورة الطائرة بالدخان مما أثار مخاوف من احتمال نشوب حريق.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ركابًا مذعورين وهم ينزلقون عبر ممرات الإخلاء ويهربون من الطائرة وهي متوقفة.

وفقًا لشبكة CNN، كانت رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 1685، المقرر إقلاعها إلى شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، تستعد للإقلاع قبل أن يلاحظ الطاقم "مشكلة ميكانيكية" في عجلات هبوط الطائرة. وأوقف الطيارون الإقلاع، وتم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 173 وأفراد الطاقم الستة على الفور.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مطار دنفر ولاية كولورادو الأمريكية اشتعال طائرة نشوب حريق الخطوط الجوية الأمريكية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"أنتم ترتكبون جريمة حرب".. ناشطة تتحدى البحرية الإسرائيلية من على متن "حنظلة" (فيديو)

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سعر الدولار يهبط بشكل مفاجئ خلال التعاملات الأولى اليوم
سبب انقطاع الكهرباء عن 5 مناطق بالجيزة وموعد عود التيار - بيان رسمي
ثلاث مناطق فقط.. تفاصيل الهدنة التي أعلنتها إسرائيل في غزة
45 درجة في الظل.. الطقس: بدء ذروة الموجة الحارة وتحذير من الأرصاد