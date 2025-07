وكالات

شهد مطار دنفر في ولاية كولورادو الأمريكية حالة من الرعب، وذلك بعد نشوب حريق في طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية.

واضطرت الطائرة، السبت، إلى إلغاء الإقلاع بسبب عطل في معدات الهبوط، ما أدى إلى إخلاء 173 راكبًا عبر مزالق الطوارئ قابلة للنفخ، بينما امتلأت مقصورة الطائرة بالدخان مما أثار مخاوف من احتمال نشوب حريق.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ركابًا مذعورين وهم ينزلقون عبر ممرات الإخلاء ويهربون من الطائرة وهي متوقفة.

وفقًا لشبكة CNN، كانت رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 1685، المقرر إقلاعها إلى شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، تستعد للإقلاع قبل أن يلاحظ الطاقم "مشكلة ميكانيكية" في عجلات هبوط الطائرة. وأوقف الطيارون الإقلاع، وتم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 173 وأفراد الطاقم الستة على الفور.

