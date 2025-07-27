كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، مساء السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، إذ يرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

محافظ شمال سيناء: معبر رفح مفتوح بكامل طاقته.. وغلق المعابر يتم من الجانب الفلسطيني

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، التزام مصر الكامل بالقوانين والاتفاقات الدولية في إدارة المعابر الحدودية، مشيراً إلى أن معبر رفح البري يعمل بكامل طاقته التشغيلية ومجهزاً بالكامل بالأفراد والمعدات.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "TeN"، أوضح المحافظ أن أي غلق للمعابر يتم من الجانب الفلسطيني وليس المصري، قائلاً: "نحن نعمل وفق الأطر القانونية الدولية ولا نملك صلاحية فتح المعابر بالقوة". للمزيد من التفاصيل اضغط (هنا)

محافظ شمال سيناء: نرفض حملات التشويه والجهود مستمرة لإدخال المساعدات لغزة

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن مصر تبذل جهوداً مكثفة على المستويين السياسي والميداني بالتنسيق مع الأطراف الدولية لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "TeN" مساء السبت، أشار محافظ شمال سيناء، إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، موضحًا أن المباحثات الجارية بين الوفد المصري والقطري وحماس والجانب الإسرائيلي قد أسفرت عن دخول مساعدات عبر معبر كرم أبو سالم خلال الأيام الثلاثة الماضية. للمزيد من التفاصيل اضغط (هنا)

الفريق أسامة ربيع: قناة السويس تختصر 15 يومًا وتوفر 55 مليون طن انبعاثات سنويًا

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة تولي أولوية قصوى لمبادئ الاستدامة والكفاءة التشغيلية لضمان عبور آمن وسريع للسفن.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن القناة تتيح عبور السفن من الشمال إلى الجنوب في 11 ساعة فقط، موضحًا أن العمل على مدار الساعة بمستوى خدمة عالٍ يسهم في استقرار سلاسل الإمداد العالمية. للمزيد من التفاصيل اضغط (هنا)

جامعة الأزهر توضح أسباب قرار إيقاف سعاد صالح

أكد الدكتور أحمد زارع، المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر، أن قرار إيقاف الدكتورة سعاد صالح جاء امتثالاً للوائح الجامعة المنظمة لعمل هيئة التدريس، مشيرًا إلى أن القرار رقم 1224 لسنة 2018 يمنع أعضاء هيئة التدريس من الظهور الإعلامي للافتاء دون تنسيق مسبق.

وأضاف زارع خلال مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم": "نحن نكن كل التقدير للدكتورة سعاد صالح كعالمة جليلة، لكن هناك ضوابط يجب الالتزام بها"، موضحاً أن القرار يهدف إلى الحفاظ على هيبة المؤسسة الأزهرية وضبط عملية الإفتاء التي شهدت فوضى في الفترة الأخيرة. للمزيد من التفاصيل اضغط (هنا)



"التزمت بالمنهج العلمي".. سعاد صالح توضح حقيقة فتواها بشأن الحشيش

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن تصريحاتها حول الحشيش أُخذت خارج سياقها، مشيرةً إلى أنها قاست الحكم على الخمر دون وجود نص صريح بالتحريم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار": "أنا لم أحلل الحشيش، بل أوضحت أن تأثيره على العقل كالخمر". للمزيد من التفاصيل اضغط (هنا)



أحمد موسى يكشف وثيقة إسرائيلية قديمة تهدف لزعزعة استقرار مصر وتقسيم سيناء

كشف الإعلامي أحمد موسى، النقاب عن وثيقة إسرائيلية تعود لعام 2010 تهدف لزعزعة الاستقرار في مصر، مؤكدًا أن هذه الوثيقة تمثل الخلفية للعديد من الحملات التي تتعرض لها البلاد.

وقال "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "لا توجد دولة في العالم تواجه هذا الكم من الهجمات الشرسة كما تواجه مصر". للمزيد من التفاصيل اضغط (هنا)