وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن زعيمي كمبوديا وتايلاند اتفقا على الاجتماع فورًا للتوصل سريعًا إلى وقف لإطلاق النار، وذلك في إطار سعيه للتوسط في السلام بعد 3 أيام من القتال على طول الحدود بين البلدين، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال"، أنه تحدث إلى رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت، ورئيس الوزراء التايلاندي بالإنابة فومتام ويتشاياتشاي، وحذرهما من أنه لن يعقد صفقات تجارية مع أي من حكومتي جنوب شرق آسيا إذا استمر الصراع على الحدود.

وكتب ترامب: "انتهت المكالمة مع كمبوديا، لكن من المتوقع أن أتصل بك مجددًا بشأن وقف إطلاق النار بناءً على موقف تايلاند. أحاول تبسيط موقف معقد!"، مضيفًا أن المكالمة مع زعيمة تايلاند "ستُجرى قريبًا"، بحسب "رويترز".