مصدر دبلوماسي يكشف لقاء بين إسرائيل وسوريا في باريس

وكالات

نقلت قناة "الإخبارية" السورية عن مصدر دبلوماسي، أن لقاء جرى مؤخرًا في العاصمة الفرنسية باريس جمع وفدًا من وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات العامة السورية مع الجانب الإسرائيلي بوساطة أمريكية.

وقال المصدر الدبلوماسي، إن اللقاء بين الجانبين السوري والإسرائيلي تمحور حول التطورات الأمنية الأخيرة ومحاولات احتواء التصعيد في الجنوب السوري، مشيرًا إلى أن اللقاء تطرق إلى إمكانية إعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك مع المطالبة بانسحاب فوري للقوات الإسرائيلية.

وذكر المصدر أن اللقاء لم يسفر عن أي اتفاقات نهائية بل كان عبارة عن مشاورات أولية تهدف إلى خفض التوتر.

وأضاف أن الوفد السوري شدد خلال اللقاء على أن وحدة وسلامة وسيادة الأراضي السورية مبدأ غير قابل للتفاوض، كما رفض الوفد السوري في باريس بشكل قاطع أي وجود أجنبي غير شرعي على الأراضي السورية.

وأوضح المصدر الدبلوماسي، أن الوفد السوري رفض أي محاولة لاستغلال فئات من المجتمع السوري في مشاريع التقسيم أو خلق كيانات موازية.

وقال المصدر، إن الوفد السوري حمل الجانب الإسرائيلي مسؤولية التصعيد الأخير لاسيما التوغل في بعض المناطق.









