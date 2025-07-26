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متحدث عسكري تايلاندي: كمبوديا تهاجم أهدافا مدنية

10:51 ص السبت 26 يوليه 2025

القوات المسلحة التايلاندية

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بانكوك- (د ب أ)

أدان المتحدث باسم القوات المسلحة التايلاندية وينثاي لايتشوميا بشدة الهجمات الكمبودية المستمرة منذ فترة طويلة على أهداف مدنية في بلاده تشمل بلدات ومستشفيات ومدارس مما أسفر عن مقتل وإصابة الكثير من الأشخاص الأبرياء بدون مبرر، على حد وصفه.

وأضاف المتحدث أنه استنادا إلى أدلة فإن الحكومة الكمبودية بقيادة هون سين وراء تلك الهجمات، التي لا تنتهك بشكل خطير القانون الإنساني الدولي، لكن أيضا تظهر تجاهلا تاما لحياة البشر والحقوق الأساسية، حسب صحيفة ذا نيشن التايلاندية اليوم السبت.

وتابع المتحدث أن الهجمات المتعمدة على المدنيين تشكل جرائم حرب ويجب إحالة المسؤولين عنها إلى العدالة، ودعا المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف لضمان معاقبة الجناة بشكل مناسب.

ومن جانبهم، أعلن مسؤولون كمبوديون في وقت مبكر من اليوم السبت عن سقوط 12 قتيلا جديدا في المعارك مع تايلاند، ليرتفع عدد القتلى من الجانبين إلى 32 قتيلا.

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القوات المسلحة التايلاندية وينثاي لايتشوميا الهجمات الكمبودية
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