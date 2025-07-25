أعضاء بالكونجرس الأمريكي يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

القاهرة- مصراوي

أصدر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بيانًا مشتركًا أعربوا فيه عن قلقهم البالغ من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدين أن فوضى إيصال المساعدات أدت إلى استشهاد نحو 700 شخص، وسط تحذيرات من مجاعة جماعية تهدد ثلاثة أرباع سكان القطاع.

وقال النواب مارك وارنر، جاك ريد، ديك دوربين، جين شاهين، كريس كونز، وبرايان شاتز، في بيان الجمعة، إن 75% من سكان غزة يعانون من مستويات جوع كارثية نتيجة الحصار الإسرائيلي وتضاؤل الإمدادات الغذائية والطبية، مشيرين إلى أن المساعدات المقدمة من "مؤسسة غزة الإنسانية" غير كافية لتلبية الحاجات الملحة، خاصة بعد منحها 30 مليون دولار دون مشاورة الكونجرس خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

كما لفت البيان إلى تحذيرات أكثر من 100 منظمة غير حكومية دولية بشأن تدهور الأوضاع في غزة، محذرين من أن توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية يعرض المساعدات الإنسانية للخطر، ويهدد حياة المدنيين في ظل غياب ممرات آمنة وفعالة للإغاثة.

ودعا أعضاء الكونجرس إلى وقف فوري لإطلاق النار، وزيادة كبيرة في حجم المساعدات الإنسانية، إلى جانب إصلاح آليات التوزيع وصندوق المساعدات الخاص بغزة، مؤكدين ضرورة وضع خطة واقعية لمرحلة ما بعد الحرب، ترتكز على تمكين سلطة فلسطينية مُصلحة من إدارة القطاع، في سياق الوصول إلى حل الدولتين.

وحذر البيان من أن استمرار الحرب دون أفق سياسي أو خطة واضحة، لا يخدم المصالح الأمنية لإسرائيل، ويزيد من حدة المعاناة الإنسانية ويقوّض فرص الاستقرار الإقليمي، مؤكدين على أهمية تمكين المنظمات الإنسانية من العمل بحرية وكفاءة داخل القطاع.