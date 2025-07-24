نتنياهو: إصابة عدد من جنودنا بسلاح الدروع في قطاع غزة

وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن عددا من جنود الجيش الإسرائيلي أُصيبوا في قطاع غزة جرّاء استهدافهم بسلاح مضاد للدروع، دون أن يحدد عدد الإصابات أو ظروفها.

كما وصف نتنياهو الحملة التي شنتها إسرائيل مؤخرا ضد إيران بأنها "الأكثر نجاحا في تاريخ إسرائيل"، دون تقديم تفاصيل إضافية عن طبيعة هذه الحملة أو توقيتها.

وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 9 أشهر، وسط انتقادات داخلية ودولية متزايدة لأداء حكومته في إدارة الحرب وتداعياتها على الجبهات المختلفة.