الحوثيون يلوّحون بخيارات تصعيدية جديدة دعماً لغزة

وكالات

أعلن زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، عبد الملك الحوثي، أن الجماعة تدرس خيارات تصعيدية إضافية في إطار موقفها الداعم لقطاع غزة، في ظل استمرار الحرب والكارثة الإنسانية هناك.

وقال الحوثي في خطاب متلفز، إن الجماعة تسعى إلى "تطوير قدراتها العسكرية لتكون أكثر فاعلية في التنكيل بالعدو الإسرائيلي والضغط عليه"، مؤكدًا أن أي تصعيد مستقبلي سيكون مرتبطًا بـ"تطورات العدوان على الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن الجماعة "تتمنى فتح المزيد من المنافذ لنصرة الشعب الفلسطيني"، في إشارة إلى إمكانيات الدعم اللوجستي أو العسكري، أو توسيع نطاق العمليات في البحر الأحمر أو خارجه، كما حدث في فترات سابقة.

ويأتي هذا التصريح في وقت تستمر فيه جماعة الحوثيين بشن هجمات متقطعة على سفن تجارية في البحر الأحمر والبحر العربي، تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها، وذلك منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر الماضي.