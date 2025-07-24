إعلان

الحوثيون يلوّحون بخيارات تصعيدية جديدة دعماً لغزة

06:41 م الخميس 24 يوليو 2025

عبد الملك بدرالدين الحوثي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، عبد الملك الحوثي، أن الجماعة تدرس خيارات تصعيدية إضافية في إطار موقفها الداعم لقطاع غزة، في ظل استمرار الحرب والكارثة الإنسانية هناك.

وقال الحوثي في خطاب متلفز، إن الجماعة تسعى إلى "تطوير قدراتها العسكرية لتكون أكثر فاعلية في التنكيل بالعدو الإسرائيلي والضغط عليه"، مؤكدًا أن أي تصعيد مستقبلي سيكون مرتبطًا بـ"تطورات العدوان على الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن الجماعة "تتمنى فتح المزيد من المنافذ لنصرة الشعب الفلسطيني"، في إشارة إلى إمكانيات الدعم اللوجستي أو العسكري، أو توسيع نطاق العمليات في البحر الأحمر أو خارجه، كما حدث في فترات سابقة.

ويأتي هذا التصريح في وقت تستمر فيه جماعة الحوثيين بشن هجمات متقطعة على سفن تجارية في البحر الأحمر والبحر العربي، تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها، وذلك منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر الماضي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبد الملك الحوثي اليمن الحوثيين قطاع غزة العدوان على الشعب الفلسطيني إسرائيل جماعة الحوثيين الحرب في غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رأس علم الروم.. ماذا نعرف عن مشروع قطر الضخم في الساحل؟
الدولار يستعيد عافيته عالميا بعد الصفقة الكبرى بين أمريكا واليابان
إكسون موبيل ترفع أسعار زيوت السيارات.. قائمة رسمية
تحليل رقمي.. كيف زاد عدد متابعي وسام أبو علي مليونا رغم حملة إلغاء متابعته؟