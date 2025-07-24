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محكمة استئناف ترفض قرار ترامب بإنهاء الجنسية بالولادة

04:00 ص الخميس 24 يوليه 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

قضت محكمة استئناف بعدم دستورية أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء حق الجنسية بالولادة ، وأيدت قرارا سابقا بوقف تنفيذه.

وهذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها محكمة استئناف مدى شرعية أمر ترامب منذ أن حدت المحكمة العليا الأمريكية في يونيو من سلطة قضاة المحاكم الأدنى درجة في البت في هذا الأمر وغيره من السياسات الاتحادية على مستوى الولايات المتحدة.

كان قرار ترامب سيمنع الحكومة الفيدرالية من إصدار جوازات سفر، أو شهادات جنسية أو أي وثائق أخرى للأطفال الذين تقيم أمهاتهم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو مؤقت والذين لا يحمل آباؤهم الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة عبر البطاقة الخضراء، وفقا لسكاي نيوز.

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