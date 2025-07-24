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محكمة أمريكية تسمح لترامب بإقالة 3 ديمقراطيين من سلامة المنتجات الاستهلاكية

01:07 ص الخميس 24 يوليه 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

سمحت المحكمة العليا الأمريكية، لإدارة الرئيس دونالد ترامب بإقالة 3 أعضاء ديمقراطيين من لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية.

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن الرئيس ترامب كان قد أقالهم سابقا، قبل أن تتم إعادتهم إلى مناصبهم بأمر من قاض فيدرالي، وفقا لروسيا اليوم.

وجاء قرار القضاة بناء على طعن عاجل قدمته وزارة العدل والتي دفعت بأن اللجنة تخضع لسلطة ترامب، وأن من حق الرئيس إقالة المفوضين دون الحاجة إلى تبرير الأسباب.

وعارض القضاة الليبراليون الثلاثة في المحكمة العليا هذا القرار.

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الرئيس الأمريكي ترامب محكمة أمريكية إقالة 3 من لجنة سلامة المنتجات الإستهلاكية
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