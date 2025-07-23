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113 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

04:26 م الأربعاء 23 يوليه 2025

قطاع غزة

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وكالات

قالت وزارة الصحة في غزة، إن مستشفيات القطاع استقبلت جثث 113 شهيدًا بالإضافة إلى 534 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت الوزارة عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 59 ألفًا و219 شهيدًا، و143 ألفًا و45 مصابًا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة، بأن41 فلسطينيًا استشهدوا، بينهم 10 من منتظري المساعدات، بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم.

كما استشهد 4 من منتظري المساعدات بنيران جيش الاحتلال قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة، وفق ما ذكر مستشفى العودة بغزة.

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غزة وزارة الصحة العدوان الإسرائيلي إسرائيل
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