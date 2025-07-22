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بعد تهديد ترامب.. إسرائيل: هناك احتمال لتجدد المعركة مع إيران

11:09 م الثلاثاء 22 يوليه 2025

يسرائيل كاتس

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وكالات

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن هناك احتمال لتجدد المعركة مع إيران، مشيرا إلى أن على إسرائيل صياغة خطة فعالة للتأكد من عدم قدرتها على إعادة تأهيل مشروعها النووي والصاروخي.

وقال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، الثلاثاء، إن إيران تملك دوافع لبناء قدراتها ولن تتنازل عن مشروعها النووي أو الصاروخي.

وأكد ليبرمان، أن إسرائيل لم تتمكن من إخضاع إيران بشكل كامل، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه مستعد لإعادة مهاجمتها إذا لم تتنازل عن برنامجها النووي.

وشدد ليبرمان، على ضرورة أن تركز إسرائيل على قضية واحدة في إيران وهي إسقاط النظام.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداده لشن ضربات متكررة على المنشآت النووية الإيرانية "إذا لزم الأمر".

جاء تهديد ترامب بعد أن تحدّث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لقناة فوكس نيوز الأمريكية عن أضرار جسيمة أعقبت الهجوم السابق، وأن بلاده غير مستعدة للشروع في مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي حاليا.

كتب ترامب في موقع "تروث سوشيال": "وزير الخارجية عباس عراقجي يتحدث عن المنشآت النووية الإيرانية: "الأضرار بالغة، لقد دُمرت".. هذا ما قلته بالطبع، وسنكرره إذا لزم الأمر".

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