إعلان

انهيار أرضي يطمر نحو 500 عامل بمنجم شرقي الكونغو الديمقراطية

08:17 م الثلاثاء 22 يوليه 2025

انهيار أرضي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كينشاسا - (د ب أ)

قالت الشرطة في مقاطعة ساوث كيفو في الكونغو الديمقراطية اليوم الثلاثاء، إن ما يصل إلى 500 عامل منجم يعتقد أنهم محاصرون شرقي البلاد بعد وقوع سلسلة من الانهيارات الأرضية.

وذكر متحدث باسم الشرطة أنه تم انتشال 10 جثث منذ وقوع الانهيار في منطقة نائية أمس الأول الأحد.

وأضاف أن المتطوعين يعملون على انتشال الجثث والناجين المتبقين.

ويصعب التحقق من معلومات بشأن عدد الوفيات والمصابين بالتحديد، حيث لم يكن عمال المناجم المتضررين يعملون لدى شركة، بل كانوا يعملون في قطاع التعدين غير الرسمي في المنطقة الغنية بالموارد.

وأشارت تقارير إلى أن العديد من النازحين الفارين من القتال الدائر بين القوات الحكومية ومتمردي حركة "إم 23" المدعومة من رواندا في شرقي الكونغو من بين من طمرتهم الانهيارات الأرضية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انهيار أرضي ساوث كيفو الكونغو الديمقراطية الانهيارات الأرضية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أوائل الثانوية العامة| دموع الفرح في الغربية.. "مريم" حجزت مقعدها بين أوائل الجمهورية
أوائل الثانوية العامة| نوران سادس الجمهورية تحلم باستكمال "مثلث الطب" في أسرتها
ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة 2025.. 36 طالبًا بكافة الشُعب .