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سيناتور أمريكي: إلغاء قانون قيصر يتماشى مع أجندة ترامب في منح سوريا فرصة

03:24 ص الثلاثاء 22 يوليو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

أكد عضو الكونجرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري جو ويلسون، أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر يتماشى مع أجندة الرئيس دونالد ترامب في منح سوريا فرصة.

قال ويلسون في تدوينة على منصة "إكس": "أقدر نوايا زملائي في لجنة الخدمات المالية في الكونغرس لإثارة مسألة تبسيط العقوبات على سوريا في الوقت المناسب".

أضاف: "أعتقد أن إلغاء قانون قيصر بالكامل يتماشى تماما مع أجندة الرئيس ترامب في منح سوريا فرصة"، وفقا لروسيا اليوم.

وحذر ويلسون من أن إبقاء قانون قيصر ساريا لسنوات، سيؤدي إلى إعاقة إعادة الإعمار في سوريا على المدى الطويل، ما قد يُسهم في عودة تنظيم داعش الإرهابي.

وكانت الدول الغربية قد بدأت سابقا بتخفيف العقوبات، حيث خفف الاتحاد الأوروبي إجراءاته بشكل تدريجي، كما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطوات مماثلة.

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