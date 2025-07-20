وكالات

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى علي لاريجاني، كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في العاصمة موسكو لإجراء محادثات نووية، وفقًا لما نقلته وكالة "تاس" للأنباء.

وذكر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات نقلها تلفزيون "آر.تي"، أن "لاريجاني نقل تقييمات طهران للوضع المتصاعد في الشرق الأوسط وبشأن البرنامج النووي الإيراني".

وأضاف بيسكوف، أن الرئيس الروسي أكد مجددًا موقف بلاده الداعم لاستقرار منطقة الشرق الأوسط وسعيها إلى حل سياسي للقضايا المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية.