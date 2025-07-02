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بعد مطالبة إسرائيل بضم الضفة.. السعودية: نرفض محاولات توسيع الاستيطان

09:11 م الأربعاء 02 يوليو 2025

وزارة الخارجية السعودية

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وكالات

أعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان، الأربعاء، عن إدانة المملكة واستنكارها لتصريحات مسؤول في سلطات الاحتلال الإسرائيلية، يدعو إلى فرض السيادة على أراضي الضفة الغربية في فلسطين، في انتهاك لقرارات الشرعية الدولية.

وجددت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء "واس"، التأكيد على موقف المملكة الرافض لأية محاولات للتوسع في الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، وأهمية إلزام السلطات الإسرائيلية بالقرارات الدولية، كما جددت دعم المملكة الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة حقوقه المشروعة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع.

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