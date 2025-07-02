إعلام عبري: إصابة 4 جنود إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة في غزة

وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة 4 جنود بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دبابة في قطاع غزة.



وارتفعت الخسائر التي تكبدها الجيش الإسرائيلي مؤخرًا خلال المعارك المحتدمة مع المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة، ليسجل أكبر عدد قتلى في صفوفه منذ عدة أشهر.



وقُتل 20 جنديًا خلال الأسبوع الأخير فقط، حسبما كشفت عنه القناة 12 العبرية، مما زاد من حدة الانتقادات الموجهة للحكومة الإسرائيلية، واتهامها بمواصلة الحرب من دون وجود خطة واضحة للتعامل مع القطاع.