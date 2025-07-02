وكالات

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يصادق على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، إن بزشكيان يعمم قرار تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الدوائر المعنية في البلاد.

وأخطر بزشكيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميًا بتعليق التعاون معها، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وأرسل البرلمان الإيراني قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى الرئيس مسعود بزشكيان لإبلاغه رسميًا ودخوله حيز التنفيذ، وذلك وفق الإجراءات الدستورية المتبعة.

وفي 25 يونيو الماضي، أقر البرلمان الإيراني مشروع قانون يلزم الحكومة بتعليق جميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصادق عليه مجلس صيانة الدستور لاحقًا، ليصبح القانون ملزمًا للحكومة الإيرانية.

ووفق القانون الجديد، فإن مفتشي الوكالة الدولية سيُمنعون من الدخول إلى إيران ما لم يتم ضمان أمن المنشآت النووية الإيرانية، ويخضع تنفيذ القرار أيضًا لموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران.

جاء هذا التصعيد كرد على ما وصفته طهران بـ"صمت الوكالة" تجاه الهجمات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت منشآتها النووية، فيما رأت السلطات الإيرانية أن هذا القانون يعكس إرادة الشعب ويمثل ردًا واضحًا على "الاعتداءات غير القانونية" التي تتعرض لها البلاد.