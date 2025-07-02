"علينا اعتقاله".. ترامب يهدد المرشح لمنصب عمدة نيويورك ويشكك في جنسيته

القاهرة- مصراوي

في مؤتمر صحفي عُقد بعد ظهر الثلاثاء في جنوب فلوريدا، شكّك الرئيس دونالد ترامب في وضع الجنسية الخاص بـ زهران مامداني، مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك، ملمّحًا بشكل غير صحيح إلى إمكانية تواجده في البلاد بطريقة غير قانونية.

وقال ترامب عن مامداني، البالغ من العمر 33 عامًا: "الكثير من الناس يقولون إنه موجود هنا بشكل غير قانوني. سننظر في كل شيء. وعلى أمل أن يتبين لنا في النهاية أنه أقل من شيوعي، لكن حاليًا، هو شيوعي".

مع ذلك، فإن مامداني ليس في البلاد بشكل غير قانوني. وُلد في أوغندا لأبوين من أصل هندي، وحصل على الجنسية الأمريكية عام 2018.

وأضاف ترامب، أن إدارته ستقوم باعتقال مامداني إذا نفّذ وعوده الانتخابية المتعلقة بتحدي سلطات الهجرة والجمارك (ICE).

وقد قامت السلطات الفيدرالية باعتقال عدد من السياسيين الديمقراطيين خلال حملة إدارة ترامب الصارمة ضد الهجرة، من بينهم عمدة نيويورك راس باراكا، والنائبة لا مونيكا ماكفر (ديمقراطية من نيوجيرسي)، والمراقب المالي لمدينة نيويورك براد لاندر، وهو منافس مامداني في الانتخابات التمهيدية والذي أعلن دعمه له.

كما وعد البيت الأبيض بملاحقة "المدن الملاذ" مثل نيويورك، وقد رفعت الإدارة بالفعل دعوى قضائية ضد مدينة لوس أنجلوس بدعوى "رفضها التعاون مع سلطات الهجرة الفيدرالية".

قال ترامب أيضًا: "أنظروا، نحن لا نحتاج إلى شيوعي في هذا البلد، لكن إذا كان لدينا واحد، فسأراقبه عن كثب باسم الأمة".

وفي تطور آخر، بعث النائب الجمهوري آندي أوغلز (عن ولاية تينيسي) رسالة إلى وزيرة العدل بام بوندي الأسبوع الماضي، طالب فيها وزارة العدل بفتح إجراءات سحب الجنسية من مامداني.

تأتي تصريحات ترامب أيضًا بعد مذكرة صادرة عن وزارة العدل بتاريخ 11 يونيو، طلبت من المدعين العامين إعطاء الأولوية لقضايا سحب الجنسية ضد المجنسين الذين ارتكبوا جرائم معينة.