الأردن وسوريا وأمريكا يبحثون تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء

وكالات

عقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، ونظيره السوري أسعد الشيباني، وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، مباحثات ثلاثية.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في منشور على حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، إن المباحثات الثلاثية تناولت الأوضاع في سوريا، وجهود تثبيت وقف إطلاق النار الذي أُنجِز فجر اليوم حول محافظة السويداء السورية حقنًا للدم السوري وحفاظًا على سلامة المواطنين.

وخلال اللقاء، أكّد الصفدي وباراك دعمهما اتفاق وقف إطلاق النار وجهود الحكومة السورية المُستهدِفة تطبيقه، مشددين على وقوف عمّان وواشنطن وتضامنهما الكامل مع دمشق وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها.

واتفق الصفدي والشيباني وباراك على خطوات عملية تستهدف دعم سوريا في تنفيذ الاتفاق، بما يضمن أمن واستقرار سوريا ويحمي المدنيين، ويضمن بسط سيادة الدولة وسيادة القانون على كل الأرض السورية.

وبدوره، ثمّن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني دور وجهود الأردن والولايات المتحدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار وجهود تنفيذه، وضمان أمن واستقرار سوريا وسلامة مواطنيها.