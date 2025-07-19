الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لاحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها

وكالات

رحب الاتحاد الأوروبي باتفاق وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل، وحث جميع الأطراف على الوقف الفوري لأعمال العنف وحماية جميع المدنيين دون تمييز.

ودعا الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إسرائيل وجميع الجهات الفاعلة الأجنبية الأخرى إلى الاحترام الكامل لسيادة سوريا وسلامة أراضيها.

وقال التكتل إن السلطات الانتقالية السورية تتحمل مسؤولية حماية الجميع دون تمييز واتخاذ الخطوات اللازمة لنزع السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة هيكلة قوات الأمن الوطني.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه مستعد لدعم عملية انتقال سلمية وشاملة بقيادة وملكية سورية.

ومساء أمس الجمعة، أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل.

وقال باراك، في منشور على منصة "إكس"، إن الاتفاق الجديد يحظى بدعم تركيا والأردن ودول مجاورة، داعيًا مكونات المجتمع السوري إلى نزع السلاح والعمل لبناء هوية وطنية موحدة تعيش بسلام مع جيرانها.

وجاء ذلك عقب تدخل إسرائيل في الاشتباكات التي شهدتها مدينة السويداء السورية الأسبوع الماضي، إذ قصف الطيران الإسرائيلي مراكز تابعة للجيش السوري منها وزارة الدفاع كما استهدف القصر الرئاسي بدمشق، بذريعة "حماية الدروز".