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مقتل وإصابة 42 شخصًا في حادث مروري بجنوب إيران

03:32 م السبت 19 يوليو 2025

انقلاب حافلة - ارشيفية

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طهران (أ ب)

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، بأن 15 شخصًا على الأقل، لقوا حتفهم إثر انقلاب حافلة في جنوب البلاد.


ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن مسعود عابد، رئيس منظمة الطوارئ بإقليم فارس، أنه جرى حتى الآن تأكيد وفاة 15 شخصًا وإصابة 27 آخرين جراء الحادث الذي وقع جنوب مدينة شيراز عاصمة الإقليم.


وأضاف عابد، أنه جرى الدفع بـ11 سيارة إسعاف، وحافلتي إسعاف إلى موقع الحادث.


وتعد إيران بين أكثر الدول التي تنتشر بها حوادث المرور حيث تسجل سنويًا نحو 17 ألف وفاة في تلك الحوادث. وترجع الحصيلة إلى تجاهل إجراءات السلامة واستخدام المركبات القديمة وأجهزة الطوارئ غير الملائمة.

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حادث مروري جنوب إيران انقلاب حافلة
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