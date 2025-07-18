كييف - (د ب أ)

شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات الـ18، التي تستهدف روسيا ودعا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية ضد موسكو لغزوها أوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وكتب زيلينسكي على موقع التواصل الاجتماعي إكس "هذا القرار أساسي وفي الوقت المناسب، لاسيما الآن، حيث أنه رد على حقيقة أن روسيا كثفت وحشية الضربات على مدننا وقرانا".

وألقى الضوء على الإجراءات التي تستهدف المعاملات التي لها صلة بخطوط أنابيب الغاز وناقلات النفط الروسية.

وكتب زيلينسكي "تستمر حزمة العقوبات الـ18 في استهداف أسطول ناقلات النفط الروسي، ليس فقط السفن نفسها، لكن أيضا قباطنة أسطول الظل"

وقال وزير خارجية أوكرانيا، أندريه سيبيها إنها "واحدة من أقوى حزم العقوبات" حتى الآن.

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد وافقت في وقت سابق اليوم الجمعة على حزمة العقوبات الـ18 بحق روسيا، بسبب غزوها لأوكرانيا، حسبما صرح عدة دبلوماسيين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وتستهدف حزمة العقوبات القطاعين المالي والطاقة في روسيا وتأتي ردا على رفض الرئيس الروسي.