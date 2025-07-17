رجال الكرامة بالسويداء: نحتاج إلى سنوات لإعادة الوحدة الوطنية في سوريا

وكالات

قال المتحدث باسم حركة رجال الكرامة باسم أبو فخر، الخميس، إن خطاب الحركة وطني ويسعى لأن تكون محافظة السويداء جزءا لا يتجزأ من سوريا.

وأكد أبو فخر، أن الدولة السورية لم تتصرف بحكمة مع السويداء، مؤكدا أنهم يحتاجون إلى سنوات لإعادة الوحدة الوطنية في سوريا.

وشدد أبو فخر، على أن إسرائيل تريد تفتيت الوطن والضربات الإسرائيلية جاءت بطلب من الدروز المتواجدين هناك، مضيفا "قدمنا مشروعا وطنيا لصالح السويداء ولكننا افتقدنا الشريك الوطني".

وأوضح المتحدث باسم حركة رجال الكرامة، أن الحلول بشأن الوضع في السويداء كانت متوفرة ولكن الأمور الآن أصبحت معقدة، مؤكدا أنه ليس هناك ثقة بقوات الأمن الحكومية التي دخلت إلى السويداء.

وتعد حركة رجال الكرامة، إحدى أكبر الفصائل المسلحة من الدروز في محافظة السويداء، إذ اعلنت قبل أيام مقتل عشرات من أفرادها خلال الاشتباكات مع قوات الأمن الحكومية.