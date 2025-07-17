تحقيق إسرائيلي عن قصف كنيسة بغزة: نتيجة قذيفة دبابة أو مسيرة انتحارية

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، الخميس، إن تحقيقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي حول استهداف الكنيسة بغزة يسير باتجاه احتمال أن يكون نتيجة قذيفة دبابة أو مسيرة انتحارية وليس قصفا لسلاح الجو.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف كنيسة "العائلة المقدسة" الكاثوليكية، شمال قطاع غزة، وهي الكنيسة الوحيدة من هذا الطراز في القطاع.

وبحسب شهود عيان، فقد نفذت دبابة تابعة لجيش الاحتلال القصف عبر قذيفة مباشرة، ما أسفر عن إصابة كاهن الكنيسة الأب جابرييل رومانيلي، وعدد من المدنيين الذين كانوا يحتمون داخل المبنى، من بينهم طفل من ذوي الإعاقة، وامرأتان، ومسن، فيما وُصفت حالتان على الأقل بالحرجة.