فاجعة الكوت.. ماذا حدث في حريق المركز التجاري بالعراق؟

كتبت- سلمى سمير:

قُتل ما لا يقل عن 69 شخصًا في حريق اندلع ليل الخميس داخل مركز تجاري في مدينة الكوت بمحافظة واسط شرقي العراق، في حادثة وُصفت بأنها من أسوأ الكوارث التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

صباح الحزن والفواجع على العراقيين… بدأ هذا الصباح على أهالي الكوت بفاجعة أليمة، تمثلت في “حريق” داخل الهايبر ماركت الذي افتُتح قبل أيام قليلة. الحريق طال أرواح العشرات من أبنائها، وسط تقصير حكومي فادح وبطء في استجابة كوادر الدفاع المدني.

الرحمة والخلود للشهداء pic.twitter.com/IQNoGMZnZu — حيدر الزيدي (@he_z54) July 17, 2025

وأعلنت السلطات الصحية في الكوت، اليوم الخميس، أن حصيلة القتلى بلغت 69، بينما رجحت مصادر أمنية ومحلية ارتفاع العدد بسبب وجود جثث لا تزال تحت الأنقاض. كما أُعلن عن 11 شخصًا في عداد المفقودين.

وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي، إن هناك "جثثًا لم تُنتشل بعد"، مشيرًا إلى أن أعمال البحث لا تزال مستمرة. وأضاف أن الحريق اندلع في مبنى مكون من خمسة طوابق يُعرف باسم "هايبرماركت الكورنيش"، ولم يمضِ على افتتاحه سوى أسبوع واحد فقط.

#فاجعة_الكوت #واسط_الكوت #العراق



بكل وجع وألم، نُعزي اهلنا بالعراق وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل.



استشهاد اكثر من ٧٢ شخصًا نتيجة حريق مبنى الهايبر ماركت في الكوت محافظة واسط العراق

ولازالت فرق الانقاذ تبحث عن عشرات المفقودين داخل المبنى.

(تفحم أسر بأكملها بسبب الاهمال💔) pic.twitter.com/ICeStdJmtY — سـفـيرة أنصـار اللـه 𓂆مع غزة حتى النصر (@allah___1111) July 17, 2025

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي النيران وهي تلتهم المبنى طوال ساعات الليل، في حين كانت فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق وسط تصاعد كثيف للدخان.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن الحريق أدى إلى مصرع 61 شخصًا على الأقل، غالبيتهم قضوا اختناقًا داخل الحمامات، بينما تم العثور على 14 جثة متفحمة لم تُحدد هويتها بعد. وأضافت الوزارة أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ أكثر من 45 شخصًا من داخل المبنى.

من جهته، قال المياحي في بيان عبر صفحته الرسمية: "ننعى إليكم ما يقارب 50 شخصًا من أبناء محافظتنا قضوا في حادثة حريق مول الكورنيش".

وكانت وكالة "صابرين نيوز"، المقربة من الفصائل المسلحة الموالية لإيران، قد ذكرت في وقت سابق أن عدد الضحايا بلغ 77 قتيلًا، في وقت تتضارب فيه الأرقام الرسمية بسبب استمرار أعمال الإغاثة.

ولم تُعلن الجهات الرسمية حتى الآن سبب الحريق، فيما أفاد محافظ واسط بأن التحقيقات جارية، متعهدًا بإعلان النتائج الأولية خلال 48 ساعة.