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فاجعة الكوت.. ماذا حدث في حريق المركز التجاري بالعراق؟

04:08 م الخميس 17 يوليو 2025

حريق المركز التجاري بالعراق

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كتبت- سلمى سمير:

قُتل ما لا يقل عن 69 شخصًا في حريق اندلع ليل الخميس داخل مركز تجاري في مدينة الكوت بمحافظة واسط شرقي العراق، في حادثة وُصفت بأنها من أسوأ الكوارث التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

وأعلنت السلطات الصحية في الكوت، اليوم الخميس، أن حصيلة القتلى بلغت 69، بينما رجحت مصادر أمنية ومحلية ارتفاع العدد بسبب وجود جثث لا تزال تحت الأنقاض. كما أُعلن عن 11 شخصًا في عداد المفقودين.

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وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي، إن هناك "جثثًا لم تُنتشل بعد"، مشيرًا إلى أن أعمال البحث لا تزال مستمرة. وأضاف أن الحريق اندلع في مبنى مكون من خمسة طوابق يُعرف باسم "هايبرماركت الكورنيش"، ولم يمضِ على افتتاحه سوى أسبوع واحد فقط.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي النيران وهي تلتهم المبنى طوال ساعات الليل، في حين كانت فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق وسط تصاعد كثيف للدخان.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن الحريق أدى إلى مصرع 61 شخصًا على الأقل، غالبيتهم قضوا اختناقًا داخل الحمامات، بينما تم العثور على 14 جثة متفحمة لم تُحدد هويتها بعد. وأضافت الوزارة أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ أكثر من 45 شخصًا من داخل المبنى.

من جهته، قال المياحي في بيان عبر صفحته الرسمية: "ننعى إليكم ما يقارب 50 شخصًا من أبناء محافظتنا قضوا في حادثة حريق مول الكورنيش".

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وكانت وكالة "صابرين نيوز"، المقربة من الفصائل المسلحة الموالية لإيران، قد ذكرت في وقت سابق أن عدد الضحايا بلغ 77 قتيلًا، في وقت تتضارب فيه الأرقام الرسمية بسبب استمرار أعمال الإغاثة.

ولم تُعلن الجهات الرسمية حتى الآن سبب الحريق، فيما أفاد محافظ واسط بأن التحقيقات جارية، متعهدًا بإعلان النتائج الأولية خلال 48 ساعة.

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حريق المركز التجاري بالعراق العراق
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