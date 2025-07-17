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لأول مرة.. إيران تقر بإخفاقات أمنية في الحرب ضد إسرائيل

03:09 م الخميس 17 يوليه 2025

إيران

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طهران - (د ب أ)

أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، للمرة الأولى أن بلاده شهدت إخفاقات أمنية في الحرب ضد إسرائيل.

وقال بزشكيان في اجتماع لمجلس الوزراء في طهران "يجب تحليل ومعالجة أوجه القصور الأمنية التي اتضحت خلال الحرب"، بحسب ما ذكرته صحيفة إيران اليوم الخميس.

وهذا النوع من انتقاد النفس نادر للغاية في إيران السلطوية.

وخلال الحرب التي اندلعت بين إيران وإسرائيل واستمرت 12 يوما، قُتل العديد من القادة العسكريين الإيرانيين رفيعي المستوى في مساكنهم الخاصة. وبالإضافة إلى المنشآت العسكرية والنووية، تعرضت أهداف غير معروفة نسبيا للهجوم أيضا، بما في ذلك مؤسسة تنكر الهولوكوست في العاصمة طهران.

ويعتقد الخبراء أنه لم يكن من الممكن شن مثل تلك الهجمات بدون معلومات داخلية.

وتتواتر التكهنات منذ عدة أسابيع بشأن تعاون واسع بين بعض عناصر جهاز الأمن الإيراني وجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد.

وفي السياق ذاته، تم بالفعل اعتقال عدة أشخاص بتهمة التجسس لصالح الموساد.

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