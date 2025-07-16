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مظاهرات حاشدة في سوريا تندد بالعدوان الإسرائيلي وترفض التدخل الأجنبي (صور)

09:41 م الأربعاء 16 يوليه 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    مظاهرات حاشدة في سوريا تندد بالعدوان الإسرائيلي
  • عرض 11 صورة
    مظاهرات حاشدة في سوريا تندد بالعدوان الإسرائيلي
  • عرض 11 صورة
    مظاهرات حاشدة في سوريا تندد بالعدوان الإسرائيلي
  • عرض 11 صورة
    مظاهرات حاشدة في سوريا تندد بالعدوان الإسرائيلي
  • عرض 11 صورة
    مظاهرات حاشدة في سوريا تندد بالعدوان الإسرائيلي
  • عرض 11 صورة
    مظاهرات حاشدة في سوريا تندد بالعدوان الإسرائيلي
  • عرض 11 صورة
    مظاهرات حاشدة في سوريا تندد بالعدوان الإسرائيلي
  • عرض 11 صورة
    مظاهرات حاشدة في سوريا تندد بالعدوان الإسرائيلي
  • عرض 11 صورة
    مظاهرات حاشدة في سوريا تندد بالعدوان الإسرائيلي
  • عرض 11 صورة
    مظاهرات حاشدة في سوريا تندد بالعدوان الإسرائيلي
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وكالات

تظاهر آلاف السوريين اليوم الأربعاء، في دمشق وحلب وحماة واللاذقية، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على البلاد ورفضا للتدخل الأجنبي في شؤونها.

كان سلاح الجو الإسرائيلي، شن اليوم الأربعاء، غارة جوية استهدفت عدة مواقع في العاصمة السورية دمشق، بالتزامن مع تصاعد الاشتباكات المسلحة في جنوب البلاد.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الهجوم طال بوابة الدخول إلى مجمع المقر الرئيسي للقيادة العسكرية السورية، مشيرا إلى أن العملية نُفذت بواسطة طائرة مسيرة استهدفت مبنى تابعا لوزارة الدفاع السورية.

وقال المتحدث في بيان رسمي: "يواصل الجيش الإسرائيلي متابعة التطورات والأنشطة التي تستهدف المدنيين الدروز في جنوب سوريا، وينفذ ضربات في المنطقة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، ويبقى مستعدا لسيناريوهات متعددة".

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