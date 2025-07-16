وكالات

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء، أن الحرب الإسرائيلية في يونيو الماضي كانت تستهدف إسقاط نظام الحكم في طهران، مشددًا على جاهزية بلاده للرد بقوة أكبر على أي هجوم قد تتعرض له.

وقال خامنئي، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، إن "الحرب الإسرائيلية هدفت إلى الإطاحة بالحكم في إيران"، مضيفًا أن إيران مستعدة للرد على أي هجوم عسكري جديد.

وأشار إلى أن طهران قادرة على توجيه ضربة أشد لخصومها مقارنة بما قامت به خلال الحرب مع إسرائيل التي استمرت 12 يومًا الشهر الماضي.

كما شدد على أن الحفاظ على الوحدة الوطنية مسؤولية الجميع، لافتًا إلى أن التحلي بالروح والاستعداد لمواجهة أميركا وإسرائيل "أمر في غاية الأهمية".







