مصر تؤكد رفضها القاطع لإنشاء "مدينة خيام" جنوبي غزة

(وكالات)



أجرى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، مجموعة من الاتصالات شملت كل من وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، ومبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ورافائيل جروسى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لتكثيف الاتصالات لخفض التصعيد وحدة التوتر في المنطقة.



وتناول عبد العاطى فى الاتصالات أهمية العمل على الدفع بالحلول السلمية واستئناف المفاوضات حول البرنامج النووى الإيرانى، خاصة مع الاقتناع بأنه لا حلول عسكرية لهذا الملف وباقي الأزمات التى تتعرض لها المنطقة.



كما جرى خلال الاتصالات تبادل الأفكار والرؤى حول سبل خفض التصعيد وتثبيت وقف إطلاق النار بين ايران واسرائيل بشكل كامل، وضمان عدم تجدد الأعمال العدائية والدفع بالمسار السياسي والسلمي.



ومن ناحية اخرى، تناول الاتصال مع ستيف ويتكوف الجهود المكثفة المبذولة حاليا للتوصل لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة والعمل على استدامته، وبما يدفع باتجاه إطلاق سراح مجموعة من الرهائن والأسرى مقابل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات بدون عوائق وبشكل كاف فى ظل الأوضاع الكارثية في القطاع.



وجدد عبد العاطى فى هذا السياق رفض مصر الكامل لكل الأفكار التي تتردد حول إنشاء مدينة للخيام في جنوب قطاع غزة، أو إجراء أي تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



كما تناول عبد العاطى الطرح المصرى الخاص بعقد مؤتمر دولى فى مصر معنى بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد التوصل لوقف إطلاق النار، بما يسهم في تحقيق التعافي المبكر وبدء عملية اعادة إعمار القطاع وفقا للخطة العربية الإسلامية فى هذا الشأن.



ومن جانبه، ثمن ويتكوف الجهود المصرية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية لتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة باعتبار مصر شريك رئيسي للولايات المتحدة فى هذا الشأن.







