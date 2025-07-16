وكالات

طالبت الرئاسة الروحية للدروز في سوريا، اليوم الأربعاء، بتدخل عربي وإقليمي ودولي لوقف "نزيف الدم" في السويداء.

وبالرغم من إعلان وقف إطلاق النار أمس الثلاثاء، فإن الاشتباكات تجددت اليوم، إذ عادت مجموعات "خارجة عن القانون" إلى مهاجمة قوات الدفاع السوري، وفق ما قالته وزارة الدفاع السورية.

وأكدت الوزارة أن قواتها ترد على مصادر النيران داخل مدينة السويداء مع مراعاة قواعد الاشتباك لحماية الأهالي ومنع تضررهم.

وأوصت وزارة الدفاع السورية الأهالي داخل السويداء بالتزام منازلهم والتبليغ عمّن تبقى من المجموعات الخارجة عن القانون.

وتشهد محافظة السويداء جنوبي سوريا اشتباكات عنيفة بدأت شرارتها يوم السبت الماضي، وراح ضحيتها أكثر من 200 قتيل.