البث العبرية: إسرائيل هاجمت قوات للجيش السوري كانت تتجه نحو السويداء

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، الثلاثاء، إن إسرائيل هاجمت قوافل عسكرية تابعة للجيش السوري وقوافل لمسلحين كانوا في الطريق إلى محافظة السويداء.

ونقلت قناة 12 العبرية عن مسؤول أمريكي، قوله إن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل وقف هجماتها على القوات السورية وتل أبيب وعدت بوقف الهجمات مساء اليوم.

وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، جيش الاحتلال بشن غارات على الدبابات والأسلحة التي أدخلها الجيش السوري إلى محافظة السويداء جنوبي البلاد.

وقال نتنياهو وكاتس، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، على إن "إسرائيل تلتزم بمنع الإضرار بالدروز في سوريا".

واعتبرا أن "عمليات الحكومة السورية ضد الدروز انتهاك لسياسة نزع السلاح، التي تحظر إدخال قوات وأسلحة إلى جنوب سوريا، الأمر الذي يشكل تهديدًا لإسرائيل".

وأضاف البيان: "نعمل لمنع النظام السوري من إيذائهم ولضمان نزع السلاح في المنطقة الملاصقة لحدودنا مع سوريا"، مشيرًا إلى "رابطة الأخوّة العميقة التي تربط بين مواطني إسرائيل الدروز وأبناء طائفتهم في سوريا، سواء من خلال علاقات تاريخية أو عائلية"، حسب تعبير رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه.

واليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه بدأ مهاجمة آليات عسكرية تابعة للنظام السوري في منطقة السويداء جنوبي سوريا بتوجيهات من المستوى السياسي.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه هاجم منذ الأمس عدة آليات مدرعة سورية منها دبابات وناقلات جند وقاذفات صاروخية لعرقلة وصولها إلى السويداء.

ومن جانبها، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته على السويداء.