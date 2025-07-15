القوات الإسرائيلية تعتقل أكثر من 32 فلسطينيا من الضفة الغربية

رام الله- (د ب أ)

شنت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت عدة محافظات في الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال أكثر من 32 مواطنًا، بينهم أسرى .

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، تخللت الحملة عمليات تفتيش عنيفة للمنازل وتخريب للممتلكات، بالإضافة إلى نصب حواجز عسكرية وإغلاق طرق رئيسية وفرعية.

وشملت الاعتقالات ثمانية من نابلس، وسبعة من الخليل، وسبعة من طولكرم، وخمسة من بيت لحم ،وخمسة من سلفيت وقلقيلية.