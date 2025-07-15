الدفاع الجوي الروسي يُدمر 55 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق



وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 55 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق 5 مناطق روسية والبحر الأسود.

واعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، الاثنين، أن استئناف تسليم الصواريخ إلى كييف سيكون خطوة إلى الوراء، مشددا على أنه لن يغير الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة بشكل جذري، بحسب العربية.

وقال سلوتسكي: إن استئناف تسليم الصواريخ إلى كييف، سيكون خطوة إلى الوراء، لكنها لن تغير الوضع على الجبهة جذريا.

كما ذكر أن أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستتحقق على أي حال، إما من خلال المفاوضات أو في ساحة المعركة.

وأوضح أن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذا كان يريد حقا إحراز تقدم في التسوية، أن يظهر قبضته لأوكرانيا، لا أن يعد بفرض عقوبات ثانوية على روسيا.