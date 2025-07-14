تصوير- هاني رجب

نظمت سفارة فرنسا بالقاهرة حفلًا بمناسبة العيد الوطني الفرنسي، بحضور نخبة من كبار الشخصيات السياسية والدبلوماسية والفنية في مصر، في مقدمتهم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وشهد الحفل حضور رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس والمستشار محمود فوزي، ممثلًا عن المجالس النيابية، إلى جانب عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، من بينهم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ورجل الإعلام أحمد المسلماني، والمهندس خالد أبو بكر، والدكتور تامر أبو بكر، والدكتور طارق الجندي، والوزير السابق طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق.

كما شارك في الحفل عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أبرزهم النائب محمد منظور، والنائب عادل لمعي، بالإضافة إلى الأستاذ محمود أشرف حاتم، القيادي بحزب مستقبل وطن.

من الجانب الفني، حضر الفنان الكبير حسين فهمي، والفنان ياسر جلال، إلى جانب الفنان أحمد عصام.

وعلى المستوى الدبلوماسي، تميز الحفل بحضور واسع من السفراء والدبلوماسيين الأجانب، أبرزهم السفير القطري طارق الأنصاري، وسفراء كل من تركيا والمغرب، إلى جانب الدكتور أحمد غنيم، رئيس المتحف المصري الكبير.