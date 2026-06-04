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"شاومينج" يزعم تداول امتحان الدين للإعدادية بالقليوبية والتعليم تحقق

كتب : أسامة علاء الدين

11:56 ص 04/06/2026

متحان الدين للإعدادية

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زعمت صفحات الغش الإلكتروني وغرف تطبيق "تليجرام" التابعة لكيان "شاومينج"، تداول أجزاء من أسئلة امتحان مادة التربية الدينية لطلاب الشهادة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، وذلك بعد مرور دقائق قليلة من انطلاق اللجان في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الخميس.

تداول صور مزعومة لامتحان التربية الدينية


وشهدت مجموعات الغش الإلكتروني نشر صور زُعم أنها تخص امتحان مادة التربية الدينية المتداول داخل لجان الامتحانات، بالتزامن مع أداء الطلاب الامتحان في أول أيام امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية.

ومن المقرر أن تتولى الجهات المختصة بمديرية التربية والتعليم فحص الصور المتداولة والتأكد من مدى صحتها ومطابقتها للامتحان الأصلي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي واقعة غش أو تصوير لأسئلة الامتحان داخل اللجان.

انطلاق امتحانات الإعدادية بالقليوبية


ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية، اليوم، أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث بدأت الامتحانات بمادتي التربية الدينية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، على أن يتم استئناف أداء باقي الامتحانات الأسبوع المقبل وسط إجراءات مشددة لضمان انتظام سير اللجان ومنع أعمال الغش الإلكتروني أو التقليدي.

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شاومينج امتحانات الشهادة الإعدادية القليوبية

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