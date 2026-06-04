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مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء

كتب : أحمد الجندي

12:03 م 04/06/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الخميس، والذي عقد بمقر مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات والموضوعات المهمة على أجندة الحكومة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض أمس لأربعاء الموقف التنفيذي لمشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء ضمن المرحلة الثانية، وذلك في اجتماع عقده مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة.

وأكد رئيس الوزراء متابعة خطى مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء، انطلاقاً من اهتمام الدولة بمواصلة الجهود الخاصة برفع كفاءة هذا القطاع الحيوي، وضمان استمرارية التغذية الكهربائية للاستخدامات المنزلية والتنموية، جنباً إلى جنب مع التوسع في انتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

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مصطفي مدبولي مجلس الوزراء اجتماع الحكومة

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