إعلان

سعر الدولار يسجل انخفاضا جديدا مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:56 ص 04/06/2026 تعديل في 11:56 ص

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل سعر الدولار الانخفاض مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 6 قروش و11 قرشًا، في منتصف تعاملات اليوم الخميس 4-6-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟

شهد سعر الجنيه تحسنا خلال تعاملات الأسبوع الجاري ليهبط الدولار تحت مستوى 52 جنيها للشراء والبيع بدعم تحسن مؤشرات مصر.
انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

51.8 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر:

51.8 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

51.8 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

51.78 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

51.83 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدلار سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

حارس الزمالك يتقدم على ميسي ويزاحم رونالدو في كأس العالم 2026.. ما القصة؟
رياضة محلية

حارس الزمالك يتقدم على ميسي ويزاحم رونالدو في كأس العالم 2026.. ما القصة؟
أرملة محمد رحيم: "اتقال عليا كلام كتير ووفاته كانت طبيعية"
زووم

أرملة محمد رحيم: "اتقال عليا كلام كتير ووفاته كانت طبيعية"
هناء سمري نائبًا لرئيس قطاع الأخبار بماسبيرو
أخبار مصر

هناء سمري نائبًا لرئيس قطاع الأخبار بماسبيرو
فوائد الدين تلتهم 76% من إجمالي إيرادات الموازنة في أول 10 أشهر من العام
أخبار البنوك

فوائد الدين تلتهم 76% من إجمالي إيرادات الموازنة في أول 10 أشهر من العام
"اللي في إيدهم مش ليهم".. أبراج محبة للعطاء ودعم الآخرين
علاقات

"اللي في إيدهم مش ليهم".. أبراج محبة للعطاء ودعم الآخرين

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

خلال ساعات.. إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بجميع مدارس القاهرة