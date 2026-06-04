واصل سعر الدولار الانخفاض مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 6 قروش و11 قرشًا، في منتصف تعاملات اليوم الخميس 4-6-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟

شهد سعر الجنيه تحسنا خلال تعاملات الأسبوع الجاري ليهبط الدولار تحت مستوى 52 جنيها للشراء والبيع بدعم تحسن مؤشرات مصر.

انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

51.8 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر:

51.8 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

51.8 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

51.78 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

51.83 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.