

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على مدير بإدارة التعليم الإعدادي بالقليوبية، لاتهامه بابتزاز ولية أمر طالبة مقابل نقل ابنتها من إحدى المدارس وتعديل درجاتها.

وكشفت وزارة الداخلية في بيان لها، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام مدير بإدارة التعليم الإعدادي بالقليوبية، بابتزاز ولية أمر طالبة والتلفظ معها بألفاظ خادشة للحياء، مقابل نقل كريمتها من إحدى المدارس وتعديل درجاتها.

تفاصيل واقعة ابتزاز ولية أمر طالبة بالقليوبية

بالفحص أمكن تحديد ولية الأمر المشار إليها (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية)، وبسؤالها قررت برغبتها في نقل نجلتها إلى إحدى المدارس بنطاق محل سكنها بالإسكندرية لانفصالها عن زوجها، ولدى رفض إدارة المدرسة توجهت للجهة المختصة بتاريخ 11 مايو المنقضي، وتقابلت مع الظاهر بمقطع الفيديو حيث قام بابتزازها على النحو المشار إليه نظير مساعدتها والموافقة على نقل نجلتها.

جرى ضبط المتهم (مقيم بدائرة مركز شرطة بنها) صادر بشأنه قرار بالإيقاف عن العمل من الجهة الإدارية المختصة في الواقعة المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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