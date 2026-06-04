شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رغم وقف إطلاق النار "الهدنة"، غارات جوية ومسيّرات استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان، بالتزامن مع إصدار إنذار عاجل لسكان الجنوب حذّرهم فيه من التوجه إلى جنوب نهر الزهراني، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية في الجنوب.

قتلى وجرحى جراء استهدافات بطائرات مسيّرة

أفادت مصادر ميدانية، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان، بمقتل شخص جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة على طريق بلدتي كفروة وزفتا جنوبي لبنان، فيما أُصيب 3 أشخاص من بلدة جديدة مرجعيون عندما استهدفت طائرة مسيّرة سيارتهم على طريق زفتا - النميرية.

غارات على النبطية وصور واستهداف بلدات متفرقة



شنت طائرات مسيّرة إسرائيلية، غارات على أطراف بلدة النميرية وعلى طريق بلدتي كفررمان وحبوش في قضاء النبطية، إضافة إلى غارة على بلدة شحور، كما استهدف قصف مدفعي بلدتي الحنية والمنصوري في قضاء صور.



وفي تطور آخر، قُتل شخص وجُرح آخر في غارة استهدفت دراجة نارية في بلدة بستيات، فيما تكررت الغارات الإسرائيلية على بلدة المنصوري في قضاء صور، حسبما أفادت الوكالة اللبنانية، اليوم الخميس.

إنذار إسرائيلي لسكان جنوب لبنان

في غضون ذلك، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنذارا عاجلا دعا فيه سكان جنوب لبنان إلى عدم التوجه إلى جنوب نهر الزهراني، مؤكدا أن القتال مستمر وأن قواته تواصل استهداف ما وصفها بـ"منشآت وبنى تابعة لحزب الله" داخل القرى أو بالقُرب منها.



حزب الله يعلن التصدي واستهداف مواقع إسرائيلية



من جانبه، أعلن حزب الله، أنه تصدى فجرا لطائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "هرمز 450 - زيك" في أجواء القطاع الغربي جنوب لبنان باستخدام صاروخ أرض جو.

كما قال الحزب، إنه استهدف تجمعا لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأطراف الجنوبية لبلدة يحمر الشقيف بصلية صاروخية، واستهدف تجمعا آخر في بلدة القنطرة بصليات مماثلة، إضافة إلى استهداف تموضع قيادي للجيش الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف التاريخية عبر طائرتين مسيّرتين انقضاضيتين.

الاحتلال يُصعّد غاراته في لبنان وحزب الله يستهدف تجمعاته

تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في جنوب لبنان، حيث يستهدف القرى والبلدات بسلسلة من الغارات العنيفة والقصف المدفعي الممنهج وتعمل القوات الإسرائيلية في أماكن تمركزها وتوغلها على تدمير البنى التحتية بشكل كامل.



وفي المقابل، يواصل حزب الله اللبناني خوض اشتباكات ميدانية واستهداف تجمعات ومواقع القوات الإسرائيلية عبر إطلاق الرشقات الصاروخية المتتالية وتسيير الطائرات المسيّرة الانقضاضية.