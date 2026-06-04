المرشد الإيراني: عدو إيران بعد هزيمته يسعى لإحداث انقسامات داخلية

أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أن ما وصفه بنظام الهيمنة يواصل اتخاذ مختلف الإجراءات التي تهدف إلى منع إيران من التقدم وتحقيق أهدافها.

وقال خامنئي إن خصوم إيران، بعد تعرضهم للهزيمة في ساحة المعركة، اتجهوا إلى مسار آخر يقوم على محاولة إضعاف تماسك المجتمع الإيراني والتأثير على قدرة الشعب على الصمود، إلى جانب السعي لإثارة الانقسامات داخل البلاد.

وأضاف أن فشل العدو في مواجهة القوات الإيرانية وتلقيه، بحسب وصفه، ضربة قوية في الميدان، دفعه إلى التركيز على ما سماه الحرب المركبة بدلاً من المواجهة المباشرة.

وأوضح أن هذه الحرب ترتكز على العمل لإضعاف قدرة الشعب على التحمل والصمود، فضلاً عن السعي لإحداث خلل في تقديرات المسؤولين وصنع القرار.

وشدد المرشد الإيراني على أن أي سلوك أو إجراء يؤدي إلى إحباط المواطنين أو التأثير سلباً على معنوياتهم يعد، وفق تعبيره، شكلاً من أشكال تقديم المساعدة للعدو في تحقيق أهدافه.