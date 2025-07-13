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إعلام عبري: حماس تستخدم أنماط عمل مختلفة ضد الجيش الإسرائيلي

02:47 م الأحد 13 يوليه 2025

حماس

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وكالات

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن مصدر أمني قوله، إن الجيش الإسرائيلي يواجه صعوبات كبيرة وتحديات أمام أنماط عمل مختلفة تتبعها حركة حماس.

وقال المصدر إن حماس انتقلت إلى أسلوب عمل يعتمد على التضحيات مع قدر أكبر من الجرأة والاحتكاك القريب.

وأشارت الصحيفة إلى تقديرات أمنية بأن محاولات الخطف ستزداد، ومن المرجح أن تحاول حماس تحديد نقاط ضعف الجيش.

وكثفت المقاومة الفلسطينية في الآونة الأخيرة هجماتها ضد قوات الاحتلال في مختلف مناطق قطاع غزة، واسفرت كمائن المقاومة عن مقتل وإصابة العشرات من جنود الاحتلال.

وأمس السبت، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع 3 حوادث أمنية مختلفة بقطاع غزة ما أسفر عن إصابة 5 جنود إسرائيليين، بينما قُتل خمسة جنود إسرائيليين وجُرح 14 آخرون، بعضهم في حالة حرجة، في كمين للمقاومة الأسبوع الماضي.

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