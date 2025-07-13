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الصليب الأحمر ينتقد "الظروف المروعة" في مواقع توزيع الطعام بغزة

11:58 ص الأحد 13 يوليه 2025

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وكالات

قال الصليب الأحمر، إن مستشفاه في رفح جنوبي قطاع غزة استقبل أمس السبت 132 مصابًا بالسلاح ضمن إصابات جماعية قرب مواقع توزيع المساعدات.

وأوضح أنه منذ إنشاء مواقع توزيع الطعام عالج أكثر من 3400 مصاب بالأسلحة، وسجل أكثر من 250 وفاة.

وأكد الصليب الأحمر أن هذا الوضع غير مقبول، وأن فداحة هذه الحوادث تعكس الظروف المروعة التي يعيشها المدنيون في غزة.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، باستشهاد 800 فلسطيني في غزة بالرصاص خلال بحثهم عن الطعام وسط حصار خانق.

وأوضحت الأونروا، أمس السبت، أن تراجع نقاط توزيع المساعدات من 400 إلى 4 فقط يفاقم معاناة المدنيين في قطاع غزة.

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