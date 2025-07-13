خلال الليل.. تدمير 36 مسيرة أوكرانية في أجواء روسيا



وكالات



أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت واعترضت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية متفرقة خلال الليلة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم إسقاط 26 مسيرة معادية فوق مقاطعة بيلجورود، و4 في مقاطعة فورونيج، و3 في مقاطعة ليبيتسك، و3 فوق مقاطعة نيجني نوفجورود.

وفي وقت سابق أفاد حاكم بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف بإصابة مدنيين اثنين إثر تعرض منزل خاص في إحدى قرى المقاطعة لهجوم طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية، وفقا لروسيا اليوم.