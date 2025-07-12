وكالات

أصدر الحرس الثوري الإيراني في محافظة مازندران، شمالي البلاد، بياناً أعلن فيه اعتقال عنصر إرهابي تابع لجهة استخباراتية أجنبية كان يخطط لتنفيذ عمل تخريبي في المحافظة.

وقال البيان "إنّ عناصر استخبارات الحرس الثوري تمكنوا، في إطار عملياتهم الاستخباراتية الدقيقة والهادفة إلى صون الأمن الوطني وإحباط مخططات العدو، من توقيف أحد العناصر الميدانية المعادية الذي كان يخطط لتنفيذ عمل إرهابي بتوجيه مباشر من عناصر مناهضة لإيران في الخارج، وذلك قبل تمكنه من تنفيذ أي خطوة"، بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية الأمنية المعقدة أدت أيضاً إلى تحديد واعتقال عدد آخر من أفراد الشبكة المرتبطة به، من خلال جهود استخباراتية واسعة النطاق.

من جهة أخرى، صرح المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانجير "أنه تم الكشف عن شبكات العدو في الداخل، وبمتابعة دقيقة، سنقدم معلومات قيّمة للشعب في المستقبل".

يشار إلى أن إيران أعلنت القبض على عدد من الجواسيس المرتبطين بإسرائيل في أعقاب الهجمات التي شنتها تل ابيب على الجمهورية الإسلامية الشهر الماضي، وردت طهران بإطلاق موجات من الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل.