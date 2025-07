وكالات

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، زيارة إلى المناطق المنكوبة في وسط ولاية تكساس عقب الفيضانات العارمة التي اجتاحت المنطقة مؤخرًا، متسببًة في خسائر فادحة وسقوط عشرات الضحايا، بينهم أطفال.



وتفقد ترامب مواقع الأضرار بصحبة حاكم الولاية غريغ أبوت وعدد من المسؤولين المحليين، حيث التقى بفرق الإغاثة والطوارئ، واطلع على جهود الإنقاذ الجارية، خاصة في مقاطعة كير التي سُجل فيها العدد الأكبر من الضحايا.



وعقب الجولة الميدانية، شارك الرئيس ترامب في جلسة نقاش تناولت الأوضاع الإنسانية وجهود الاستجابة، وسط تزايد الاستياء العام من ضعف الإنذار المبكر الذي كان من الممكن أن يقلل حجم الكارثة.

وخلال الجلسة، طلب ترامب من حاكم الولاية الحديث مع الصحفيين، معبرًا عن أمله في أن تكون الأسئلة "محترمة"، ثم منح الكلمة لمراسلة "سي بي إس نيوز" ماريسا أرماس، التي سألته عن انتقادات الأهالي لتأخر التحذيرات التي قد تكون أنقذت أرواحا لو وصلت في الوقت المناسب.



#US President #DonaldTrump suggests reporter is 'evil' for asking about #Texas flood warning system pic.twitter.com/1jLTcZYgRx