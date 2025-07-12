وكالات

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، زيارة إلى المناطق المنكوبة في وسط ولاية تكساس عقب الفيضانات العارمة التي اجتاحت المنطقة مؤخرًا، متسببًة في خسائر فادحة وسقوط عشرات الضحايا، بينهم أطفال.



وتفقد ترامب مواقع الأضرار بصحبة حاكم الولاية غريغ أبوت وعدد من المسؤولين المحليين، حيث التقى بفرق الإغاثة والطوارئ، واطلع على جهود الإنقاذ الجارية، خاصة في مقاطعة كير التي سُجل فيها العدد الأكبر من الضحايا.



وعقب الجولة الميدانية، شارك الرئيس ترامب في جلسة نقاش تناولت الأوضاع الإنسانية وجهود الاستجابة، وسط تزايد الاستياء العام من ضعف الإنذار المبكر الذي كان من الممكن أن يقلل حجم الكارثة.

وخلال الجلسة، طلب ترامب من حاكم الولاية الحديث مع الصحفيين، معبرًا عن أمله في أن تكون الأسئلة "محترمة"، ثم منح الكلمة لمراسلة "سي بي إس نيوز" ماريسا أرماس، التي سألته عن انتقادات الأهالي لتأخر التحذيرات التي قد تكون أنقذت أرواحا لو وصلت في الوقت المناسب.



رد ترامب كان غاضبًا، إذ قال: "أعتقد أن من طرح سؤالًا كهذا شخص شرير، لا أعرف من أنتِ، لكنه سؤال سيء"، مضيفًا أن جميع الجهات المعنية أدت عملًا رائعًا رغم ضخامة الكارثة التي وصفها بأنها "حدث لا يتكرر إلا كل 500 أو حتى 1000 عام".

وفي السياق ذاته، أشاد الرئيس الأمريكي بفرق الإنقاذ والسلطات المحلية، مؤكدًا احترامه لما وصفه بـ"الجهد البطولي" المبذول، في وقت لا يزال أكثر من 170 شخصًا في عداد المفقودين، بعد أن ارتفع منسوب نهر غوادالوبي 26 قدمًا خلال ساعة واحدة فقط.

ورغم إشادته، يواجه المسؤولون في الولاية ضغوطًا متزايدة بشأن بطء الاستجابة وتجاهل التحذيرات المبكرة التي سبقت الكارثة.

