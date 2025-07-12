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إعلام عبري: حدث أمني صعب في خان يونس جنوبي غزة

12:39 م السبت 12 يوليه 2025

سلاح الجو الاسرائيلي

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وكالات

أفادت مواقع إخبارية إسرائيلية، اليوم السبت، بوقوع حدث أمني صعب في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ومن جهتها، أفادت مصادر للجزيرة بهبوط مروحية إجلاء إسرائيلية شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وبوقوع غارات جوية وقصف مدفعي شمالي خان يونس.

وأمس الجمعة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع حدث أمني صعب جديد شمالي قطاع غزة بعد ساعات من تفجير المقاومة مبنى مفخخًا في قوة إسرائيلية بمدينة خان يونس مما أسفر عن مقتل وجرح جنود.

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خان يونس قطاع غزة غارات جوية
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