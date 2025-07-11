بودابست- (أ ب)

اتهم رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان اليوم الجمعة السلطات الأوكرانية بضرب مواطن مجري أوكراني حتى الموت خلال تجنيده في الجيش وهو ادعاء رفضته أوكرانيا، لكن زاد من توتر العلاقات بين البلدين الجارين.

وقال أوربان وهو من أشد منتقدي أوكرانيا وحربها لصد الغزو الروسي الكامل لإذاعة حكومية إن رجلا تردد أنه توفي في مستشفى أوكراني في وقت سابق من هذا الشهر "كان قد تعرض للضرب حتى الموت" من قبل مجنديه.

ولم يقدم أي دليل يدعم الاتهام، مضيفا أن الأمر مازال قيد التحقيق.

جاءت تصريحات أوربان بعد يوم من استدعاء وزارة خارجية المجر السفير الأوكراني بسبب التقرير غير المؤكد. وزعمت الوزارة أن مجندين عسكريين أوكرانيين ضربوا الرجل كجزء من "تجنيد إجباري" داخل الجيش قبل نقله إلى مركز تجنيد.

ونفت السلطات الأوكرانية صحة تلك الرواية، قائلة إن الرجل مواطن أوكراني، ترك وحدته العسكرية، بدون إذن ، ثم سجل نفسه في أحد المستشفيات. وقالت السلطات إن المستشفى لم يجد أي آثار لإصابة جسدية تشير إلى عنف.

وكتبت السفارة الأوكرانية في بودابست في منشور على موقع التواصل الاجتماعي أمس الخميس أن سبب الوفاة انسداد رئوي.