الحوثي: إسرائيل تسعى لمخطط جديد بعنوان "الإمارات التسع"

وكالات

قال زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن عبد الملك الحوثي في بيان، الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى مخطط جديد بعنوان "الإمارات التسع" وهو مخطط سيء للحصول على عملاء من أبناء الشعب الفلسطيني.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، ذكرت أن 5 شيوخ من محافظة الخليل بالضفة الغربية وقّعوا رسالة تعهدوا فيها بالسلام والاعتراف الكامل بإسرائيل كدولة يهودية، في مقابل فصل الخليل عن السلطة الفلسطينية وإنشاء إمارة خاصة منفصلة ثم الانضمام إلى اتفاقات التطبيع مع إسرائيل المعروفة بـ"اتفاقات إبراهيم".

وقاد الشيخ وديع الجعبري، جهود التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل يفضي إلى إقامة إمارتهم المنفصلة عن السلطة الفلسطينية، غير أن عائلته أعلنت تنصلها من مبادرته.